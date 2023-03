Mathilda Krogg hanep pedal sa Vietnam13th Biwase Cup

NAITALA ng Team Philippines ang best finish matapos akbayan ni Mathilda Krogg sa penultimate Stage 9 ng 13th Biwase Cup sa Vietnam nitong Huwebes.

Sampa sa intermediate podium si Philippine Navy-Standard Insurance mainstay Krogg matapos nitong ungusan ang tatlong Vietnamese riders sa second intermediate sprints sa 115-km stage na nagsimula sa Lagi Town ng Bình Thuận at nagtapos sa Vung Tàu City.

Anak ni PhilCycling national team coach Marita Lucas, pinangunahan ni Krogg ang tatlong Philippine cyclists na nasa top 10 matapos lumanding sa seventh, nasa likuran niya sina Marianne Dacumos (eighth) at Jelsie Sabado (ninth) sa race na pinanalunan ni Tran Thi ThuyTrang sa itinalang two hours, 54 minutes at 42 seconds 2:45:42.

Kasamang dumating sina Pinay cyclists Kate Yasmin Velasco, Avegail Rombaon, Maura de los Reyes at Mhay Ann Linda sa malaking sixth group sa event na ginagawa nilang preparasyon para sa Cambodia Southeast Asian Games.

Ang kampanya ng Philippine Team ay suportado ng Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission, Tagaytay City, MVP Sports Foundation, Standard Insurance, Excellent Noodles at 7-Eleven. (Elech Dawa)