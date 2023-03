Mary Rhose Dapol, Shai Omipon inakbayan Perpetual kontra Lyceum

NAGTULUNGAN sina Mary Rhose Dapol at Shai Omipon upang akbayan ang University of Perpetual Help System DALTA sa panalo kontra Lyceum of the Philippines University, 25-21, 25-13, 25-22, sa NCAA Season 98 women’s volleyball tournament sa San Andres Sports Centre sa Maynila kahapon.

Dahil sa panalo, lumakas ang kapit ng Lady Altas sa No. 2 sa team standings, hawak nila ang 7-1 card habang solo pa rin sa unahan ang De La Salle-College of Saint Benilde na may 8-0 karta.

Maliban sa panalo. nasilo rin ng Lady Altas ang spot sa,Final Four.

Nalasap ng Lady Pirates ang pangatlong talo sa siyam na laro.

Nagpakita ng pangil sina Joan Doguna at Johna Dolorito para sa LPU na nahawakan ang bentahe, 11-10 sa third set pero hindi nasindak ang Lady Altas, pumalo si Omipon ng tatlong sunod na puntos upang agawin ang unahan13-14 para sa Perpetual.

Nakipagdikdikan pa ang Intramuros-based squad LPU pero nanatili ang tikas ng Perpetual at tinapos ang laban sa third frame.

Seselyuhan ng Lady Altas ang playoff ticket bukas, (Linggo) pagharap nila sa Mapua University. (Elech Dawa)