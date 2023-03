Mag-inang Pinay bumida sa pagbasak ng Guinness record

Pasok ang mag-inang Pinay sa idinaos na multilingual book reading para sa official attempt ng Guinness World of Record sa Belgium.

Ito ay sina Maria Corazon Cabrera at Janine Cabrera Mendoza. Ang naturang book reading ay ginanap sa Bib Sophia Library sa Schaerbeek, Belgium kung saan parte sila ng mga nagbasa ng librong “Magical Life of Mister Rene” gamit ang wikang Filipino kasama ng 65 na wika pa sa mundo.

Ilan sa mga wika na napasama ay gaya ng Welsh, Hebrew, Urdu, at iba pa. Mayroon naman silang tinatayang 10 seconds sa pagbabasa kada wika.

Ayon sa isang panayam ni Maria, ”Para po sa akin mahalaga na maipakita dito sa Europe kung gaano kayaman ang kultura ng Pilipinas, at para maipakilala sa kanila ang mga katangiang tingin ko po ay mga Pilipino lang ang may taglay tulad ng close family ties at pagiging matulungin sa kapwa.”

“Ang liit ng populasyon ng mga Pinoy dito sa Belgium. We had the chance for the Filipino language to be known worldwide. Factor na rin po na through our language, people may even know our cultural aspects, tulad po ng beliefs natin and traditions,” hirit naman ni Janine.

Dagdag pa rito, matagumpay naman nilang nasungkit ang naturang record matapos higitan ang dating may hawak nito, ang Museum of Islamic Art sa Qatar na gumamit lamang ng 55 na wika.

Talaga namang PH represent ang mag-inang ito! (Moises Caleon)