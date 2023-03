DonBelle, FranSeth bakbakan sa ‘Prom King & Queen’

Kaabang-abang na ang March 30, dahil siguradong kikinang, magniningning ang gabing ito, na mapupuno ng saya, pagmamahal, na handog ng Star Magic para opisyal na ipakilala sa publiko ang mga bagong miyembro ng kanilang pamilya, sa kauna-unahang “Star Magical Prom”.

Mala-’debut’ nga ang selebrasyon na ito, na magsisilbing pa’-welcome’ sa mga top young at rising star, na nais maabot ang kani-kanilang mga pangarap bilang artistang may “Tatak Star Magic.”

Siyempre, imbitado rin ang mga fan dahil mapapanood ang red carpet at prom night event sa YouTube channel ng Star Magic.

Siguradong kikiligin ang mga fan sa “Star Magical Prom” dahil mangunguna nga rito ang mga pinakasikat na love team tulad nina Donny Pangilinan- Belle Mariano, ang mga bida ng “Fractured” na sina Francine Diaz-Seth Fedelin. Siyempre, join din ang bida ng “Drag You and Me” na si Andrea Brillantes.

Dapat ding abangan ang pagrampa ng mga “Dirty Linen” cast na sina Xyriel Manabat, Sean Tristan, Raven Rigor, Rans Rifol, CJ Navato. Pati na rin ang mga “Teen Clash” star na sina Jayda Avanzado-Aljon Mendoza, Kobie Brown-Andi Abaya, Bianca de Vera, at mga dating “PBB” housemate na sina Karina Bautista, Anji Salvacion, Shanaia Gomez.

Makikisaya rin ang P-pop sibling groups na BINI kasama ang mga miyembro nilang sina Gwen, Stacey, Mikha, Maloi, Colet, Aiah, at Sheena, at BGYO nina Nate, Gelo, JL, Akira, at Mikki, pati na rin ang global pop group na Hori7on. Kabilang din sa prom night ang promising stars na sina AC Bonifacio, Gillian Vicencio, Louise Abuel, Daniela Stranner, at Angela Ken.

At ‘yun na nga, sino-sino ba ang mga bagong Star Magic group, ang Sweet 16 at Debutantes portions, at ang pag-award ng fan-favorite na “Prom King and Queen.”

Well, sure ako, mahigpit na maglalaban ang DonBelle, FranSeth sa Prom King and Queen. ‘Yun ay kung kasama pa sila sa labanan, ha!

Miguel, Ysabel nagpakilig sa Araw ng Dabaw

Binulabog ng mga bida ng “Voltes V: Legacy” ang Davao City nitong Friday (March 17).

Piyestang-piyesta nga ang pasabog ng GMA Regional TV sa 86th Araw ng Dabaw.

Nag-volt in nga ang mga bida ng Voltes V: Legacy na pakiligin ang mga taga-Davao, lalo na sina Miguel Tanfelix-Ysabel Ortega. Siyempre, nagpasiklab din sina Radson Flores, Matt Lozano, Raphael Landicho.

“GMA Network continues to bring our Kapuso programs and artists closer to our viewers in the regions. We are very excited to have the cast of the Voltes V: Legacy joining us for the 86th Araw ng Dabaw celebration. This is our early summer treat to our Kapuso viewers who remain loyal to GMA. Like the rest of the country, we are looking forward to the Philippine TV debut of this highly-anticipated live-action series. We hope our Kapusong Dabawenyos will enjoy the surprises we have in store for them,” sabi ni First Vice President and Head of GMA Regional TV and Synergy, and Acting Head of GMA Integrated News Oliver Victor B. Amoroso.

Aba, mukhang lilibutin ng mga fan ang Pilipinas, ha! Nagpunta na sila sa

Ati-Atihan Festival in Kalibo, Aklan. Dumayo rin sila sa Sinulog Festival ng Cebu City last January 14. Nagpasaya rin sila sa Kaisa Festival of Tarlac City last January 17, at sa Dinagyang Festival of Iloilo City last January 21, at siyempre sa Kannawidan Festival in Ilocos Sur last February 12 and the 86th Dia de Zamboanga in Zamboanga City last February 18, Angeles City, Pampanga last February 25.