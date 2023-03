DICT inaaral pagpapalawig ng SIM card registration

Pinag-aaralan pa ng gobyerno kung palalawigin o hindi ang SIM card registration na nakatakdang magtapos sa Abril 26, 2023.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Department of Information and Communications Technology (DICT) Undersecreyary at Spokesperson Anna Mae Lamentillo na wala pa silang desisyon kung magkakaroon ng extension sa Sim card registration.

“Ngayon po pinag-aaralan natin ‘yung possibility of extension but we haven’t decided yet, we will make an announcement as soon aa a decision has been made,” ani Lamentillo.

Patuloy aniyang naka-monitor ang DICT sa araw-araw na registration na magiging basehan kung itutuloy o hindi ang extension.

Binigyang-diin ni Lamentillo na kung sakaling palalawigin ang registration, maaari itong gawin sa loob ng 120 araw upang masigurong lahat ng nagmamay-ari ng sim card ay makapagparehistro.

Sa kasalukuyan ayon sa DICT ay may naitala ng kabuuang 45.8 million na nakapagparehistro at umaasa ang DICT na makapagparehistro lahat hanggang sa Abril 26.

Batay sa record ng DICT, nasa 169 million sim subscribers ang dapat magparehistro dahil kung hindi tutugon ay hindi na magagamit ang kanilang sim card pagkatapos ng Abril 26. (Aileen Taliping)