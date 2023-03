Deniece wala pang dokumento ng pag-absuwelto kay Vhong

Dahil sa pagbasura ng Supreme Court 3rd Division sa mga kasong rape at acts of lasciviousness laban sa comedian-host na si Vhong Navarro, marami ngayon ang nag-aabang sa mga sasabihin ni Deniece Cornejo o ng kanyang kampo.

Tinawagan namin ang legal counsel niDeniece na si Atty. Howard Calleja para kunin ang kanilang official statement tungkol dito, pero tumanggi itongmagsalita.

Hindi pa raw kasi nila natatanggap ang mgapapeles mula sa Supreme Court tungkol sapagkakaabsuwelto kay Vhong.

Quiet muna ang kampo ni Denice.

Sabi sa amin ni Atty. Calleja, “At this time we have not received any copy and reserve the right to comment and or file any legal course of action.”

So, sabi nga, abangan na lang ang susunodna kabanata… (Jun Lalin)