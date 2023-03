Belle jackpot kay Donny

Ang bongga dahil masasabing jackpot talaga si Belle Mariano sa ka-love team niyang si Donny Pangilinan, huh!

Good boy kasi si Donny at marami ang nagsasabi no’n tungkol sa binata.

Pati nga si Raymond Gutierrez na creative director ng beauty clinic ni Dra. Vicki Belo kung saan bagong endorser ang anaknina Anthony Pangilinan at Maricel Laxa ay sobrang bilib kay Donny.

Sabi ni Mond, “Donny is very professional and I love how close he is to his family. His parents and siblings visited him sa set and we had a nice time.

“He was so easy to direct!”

‘Katuwa nga kapag sinasabing madalingkatrabaho at walang attitude ang isangartistang katulad ni Donny na sobrang sikatngayon.

Like Donny, marami rin ang pumupuri sakabaitan ni Belle, kaya nga bagay na bagay talaga sila.

So nice ng DonBelle love team, ‘noh?!

KathNiel, Zanjoe, Joshua mabenta sa UAE

Isa rin sa favorite love teams namin ang KathNiel.

In fairness, kapag nakikita kami ni Kathryn Bernardo, sobra siyang nice. Kahit na gaanosiya kasikat, marespeto siya at kapagnakita ang kakilalang press, siya ang unangbabati.

Si Daniel, pareho rin ng ugali ng kanyangkasintahan. Siyempre, mana siya sa pagigingma-PR ng nanay niyang si Karla Estrada at kuhang-kuha rin niya ang kabaitan sa press ng uncle niyang si Robin Padilla, huh!

Naku, excited na nga akong makita ang KathNiel, pati sina Zanjoe Marudo, Eric Nicolas at Joshua Garcia sa ‘G! Kapamilya’ ABS-CBN Global show nila sa National Theatre sa Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Kahapon ay nagkaroon sila ng media conference at sayang nga dahil ngayon pa lang ang dating ko sa Abu Dhabi.

Anyway, ang tsika sa akin ng mga taga-TFC (The Filipino Channel), ang lakas ng bentang tickets para sa show na ‘yon.

‘Yun na!