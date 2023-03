Zubiri takot masipa kaya ayaw sa Cha-Cha

Lumabas din sa bibig ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ayaw niya sa Charter Change dahil posibleng mabuwag ang Senado at maalis siya bilang pinuno ng kapulungan.

“Imagine if there will be political amendments, tanggalin ang Senado? My goodness,” wika ni Zubiri.

Nagtataka rin ang senador kung bakit masyadong nagmamadali ang Mababang Kapulungan ng Kongreso na amyendahan ang 1987 Constitution.

Nilinaw naman ni Zubiri na hindi niya hinaharang ang Cha-Cha sa Senado bagkus ay pinahintulutan niya ang Senate committee on constitutional amendments and revision of codes na ituloy ang pagsagawa ng consultation meetings sa buong bansa. (Dindo Matining)

Meta:

Ayaw ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa Charter change dahil posibleng mabuwag ang Senado kung saan mawawalan siya ng puwesto at trabaho.