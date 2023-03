Summer lalong pinag-iinit nina Pia, Yassi

Habang papalapit na ang summer ramdam na ang nagliliyab na angas sa social media ng ating mga female star.

Kaliwa’t kanan na ang pasabog ng kanilang alindog.

Gaya na lamang nina Pia Wurtzbach at Yassi Pressman na bongga ang paandar sa kanilang ‘puwet’ content.

Sa back shot photo, masisilip sa Instagram ni Pia ang nakabalandrang puwet sa suot niyang high cut one-piece black bathing suit.

Lumuluwa ang matambok na behind ng beauty queen, dahilan para mag-react ng apat na red heart eyes emoji ang kasintahan si Jeremy Jauncey.

Ang intensyon lang naman ni Pia ay pasabikin sa kanyang alindog ang boyfriend at tagumpay siya.

Sey ni Pia, “See you soon where the sun meets the sea, my love @jeremyjauncey.”

Si Yassi naman, nakabalandra rin ang malaking behind sa picture habang nasa swimming pool suot ang high cut two-piece bikini.

Nakalublob ng bahagya sa tubig ang puwet ni Yassi sa larawang ipinakita niya sa kanyang IG.

Malinaw pa sa tubig ang magandang hubog ng puwet ng aktres habang nakaupo sa gilid ng pool.

Walang tulak-kabigin ang mga netizen sa mga behind nina Pia at Yassi dahil pareho nilang pinagliyab sa init ang mga kalalakihan.

Marudo, Atayde lantad ang lambingan

Nagpatikim ng lambingan sa isa’t-isa ang magkasintahang sina Ria Atayde at Zanjoe Marudo sa kanilang pagliliwaliw sa Milan, Italy after ng second show roon ng ‘G! Kapamilya’ kung saan kasama ng hunk actor sina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, Eric Nicolas, at Joshua Garcia.

Ibinahagi ni Zanjoe ang ilang larawan na ang isa ay yakap niya si Ria habang nakasandal siya sa pader at nakadikit ang mukha niya sa ulo ng girlfriend. Ang isang picture naman ay sa dinner date nilang dalawa sa isang restaurant na tila good for 4 ang food.

Umpisa pa lang ito ng pagpapatikim ng dalawa sa kanilang romansa na idinaan lang muna sa pagkain at pamamasyal.

Ang pinaka-puso talaga ng content post ni Zanjoe ay para ipakita sa mga netizen ang sinage na Marudo, na siyang apelyido niya, at pangalan ng bayan sa Italy kung nasaan sila.

Samantala, reaksyon naman ng mga kaibigan sa showbiz at mga fan ni Zanjoe, ‘mayaman’ daw pala ang angkan ng hunk actor sa Italy, na sinakyan na lang niya ang birong ‘yon.

‘Mr. Freeze’ tutulong sa mga artistang naghihirap

Kasama ang mga displaced o walang trabahong mahihirap na mga artista, workers sa showbiz, sa advocacy show na ‘Negosyo Goals’ hosted by Gerry Santos o ‘Mr. Freeze’ na tawag sa kanya ng marami.

Sa ginanap na mediacon para ipaalam sa press na magsisimula ngayong March 19 (Sunday), 11:30am ang show sa AllTV, ang sinabi ng chief executive officer na si Ms. Ivy Ataya na pinag-usapan na nila ng kanyang producer na si Joyce Selga na hahanapin nila ang mga mahihirap na trabahador ng showbiz para turuang mag-negosyo at bibigyan pa nila ang mga ito ng puhunan.

Nakalatag na ang concept na ito sa 26 episodes na itatakbo ng show.

Binubuo na lang daw nila ang mga sponsor na tutulong sa kanilang pondohan ang puhunan ng mga taga-showbiz na nais tulungan.

Magandang balita ito para sa mga sadsad sa hirap na mga dating aktor at trabahador sa showbiz, lalo’t hindi lahat ay nabibigyan ng chance na makalabas at makapagtrabaho uli sa industry.

Hindi puwedeng hindi magkaroon ng puso sa industriya si Gerry lalo’t marami siyang kaibigan sa showbiz gaya nina Aga Muhlach, Albert Martinez, Derek Ramsay at Isabelle Daza, na pawang co-partners niya sa ilan sa kanyang mga business.

Nice!