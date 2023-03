Sarah trending uli

After 3 years ay nagbabalik sa Big Dome ang Popstar Royalty na si Sarah Geronimo.

Inanunsyo ng Viva Live, Inc. ang nakatakdang concert ni Sarah para sa 20th anniversary ni Sarah on May 12, 2023 na gaganapin nga sa Araneta Coliseum at may pamagat na ‘Sarah Geronimo: The 20th Anniversary Concert.’

Trending nga kaagad ito!

Nagulat at kina-excite ng mga fan nang malaman na si Sarah ang isa sa mga direktor ng kanyang anniversary concert kasama si Paolo Valenciano.

Mabibili ang tickets simula March 18 na may presyong P15,000 for SVIP na may kasamang meet and greet, P8,000 (VIP), P6,500 (platinum), P4,000 (lower box), P1,200 (upper box), at P600 para sa general admission.

Bale 2020 pa huling nag-concert si Sarah na may live audience para sa ‘Unified’ concert nila ni Regine Velasquez habang ang ‘This 15 Me’ naman ang huli niyang solo concert na parehas ginanap sa Big Dome.

Tiyak na ubusan agad ng tickets ito! (Byx Almacen)