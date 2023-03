Rubilen Amit katuwang ang PSC sa pagtuklas ng talento sa bilyar

TODO ang suporta ni world billiards champion Rubilen ‘Bingkay’ Amit sa PSC Women’s 9-Ball tournament na sasargo sa Marso 25-26 para makatuklas pa ng mga bagong talento.

“Marami pa ring Pinoy na champion sa billiards. Medyo tahimik lang right now. Kaya on my part, I try my best na makatulong na mabigyan ng recognition ang mga bagong players. Kaya po nating mag-produce ng maraming champion. Yung men’s team natin napalakas na, kaya iyung women’s team ang kailangan naming palakasin,” bida ni Amit sa ‘Women’s Month’ session ng Tabloids Organization in Philippine Sports, Inc. (TOPS) ‘Usapang Sports’ Huwebes sa PSC Conference Room sa Malate, Manila.

“Maganda po itong PSC Women’s 9-ball tournament na inorganized ni Commissioner Bong Coo. Para po ito sa grassroots na napakahalaga po para sa continuity ng development program sa sports. Right, now po may 11-year-old tayong player mula sa Zamboanga na napakahusay. Meron din tayong batang champion from Bacolod na talagang promising.”

“Sa ngayon po kasi kami lang ni Chezka (Centeno) ang sa National Team na lumalaban sa kompetisyon sa abroad. Right now, malaki ang tsansa natin. Maraming malalakas na players na talagang tumatalo sa mga players nating lalaki. Hopefully, in the future makapag-produce uli tayo ng world champion,” ayon pa kay Bingkay sa sports forum na itinataguyod ng Philippine Sports Commission at ng Behrouz Persian Cuisine.

Bukod sa Women’s 9-ball na bahagi ng programa ng PSC para sa pagdiriwang ng ‘Women’s Month’, sasargo din ngayong buwan ang Amit Cup Finals na magtatampok sa 16 na pinakamahuhusay na women’s cue artists sa bansa. (Abante Sports)