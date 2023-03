Romualdez kay Teves: Huwag ka nang magtago

Muling iginiit ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na dapat umuwi na sa bansa si Negros Oriental Rep. Arnolfo Teves Jr. kasabay ng pagsasabing hindi magandang tingnan sa isang miyembro ng Kamara de Representantes na tumakas ng Pilipinas.

Ayon kay Romualdez isang pagpupulong ang hiniling ng abogado ni Teves na si Atty. Ferdinand Topacio noong Miyerkoles nang gabi upang maiparating ang mensahe ng kongresista na hanggang ngayon ay nagtatago sa isang bansa sa Asya.

Ipinarating naman ni Romualdez kay Topacio ang desisyon ng House Committee on Ethics na imbestigahan si Teves kaugnay ng hindi nito pag-uwi sa bansa sa kabila ng kanyang utos at expiration ng kanyang travel autho­rity noong Marso 9.

Sinabi rin umano ni Romualdez kay Topacio na gagawin ng Office of the Speaker at liderato ng Kamara de Representantes ang lahat upang matiyak ang kaligtasan ni Teves.

“I strongly urge Cong. Arnie to reconsider his decision not to return. It does not sit well for a House Member to flee the country rather than avail himself of all the legal remedies available to him,” dagdag pa ni Romualdez. (Billy Begas/Eralyn Prado)