Pinalabas na suplada, isnabera: Bela sinopla ang fan na tinawag siyang ‘cunt’

May mga fan talaga na feeling pag-aari nila ang mga artista. Tipong hindi lang mapagbigyan sa request nila, kung ano-ano na ang iniimbentong chika.

Tulad na lang kay Bela Padilla, na pinakalat ng isang faney, na kesyo disappointed siya sa aktres.

Heto ang chika ng faney na nagsimula ang kuwento sa concert ni Harry Styles:

“Super nakaka-disappoint si Bela Padilla kagabi huhu. She was such a cunt!”

At siyempre, knowing Bela, na may ‘balls’ sa pagharang sa mga naninira sa kanya, nag-replay agad siya.

“Pangit mo ka-bonding. Wala akong inirapan kahit isa, imbento. Isa ka sa isang libong ‘di napagbigyan. If I didn’t TYWK, it was probably because you shoved your phone in my face.”

Dugtong na chika pa ni Bela, “Just to clarify, when you say ‘can I please have a photo with you?’ You give me room to say no.”

Heto pa ang mga naunang mensahe ni Bela:

“Now if you asked me to take a photo while I was clearly talking to my 4 friends that I met there, I would’ve replied ‘sorry were talking, let’s take it later.” The people around me can attest to that, any thing you add on, will be mostly fabricated. I went to a concert, period.”

“I gave a way tickets because I didn’t think I’d be here. Luckily I had to extend. I went there at 3pm cause I drove myself, a friend and a fan. Took photos with guards, fans, vendors since 3. If you caught met at 6 onwards, I was tired. I’m a fan wanting to dance too and I did.”

Oh, di ba? May resibo ang Bela, at natatandaan talaga niya ang mga ganap sa kanya.

Pero sa huli, nagbago ang isip ng fan, na binura nga ang mensahe na `yon, at nag-sorry sa aktres.

“Because you deleted your original post and went private (and apologized personally, which I appreciate…) I will delete my replies to you. TPWK and again, be mindful of your words.”

Well… (Dondon Sermino)