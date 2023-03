Panis sa Noypi! Charly Suarez na-KO pambato ng Australia

SUNOD na susuntukin ni 2016 Rio Olympian at undefeated Filipino boxer Charly “The King’s Warrior” Suarez ang world title fight matapos ang matagumpay na pagpapatumba kay Australian boxer Paul “2Gunz” Fleming nitong Miyerkoles ng gabi kaantabay ng iba’t ibang regional titles at IBO title eliminator sa Kevin Belts Stadium, Mount Druitt sa Sydney, Australia.

Bumanat ng malupit na left hook ang 34-anyos na tubong San Isidro, Davao del Norte upang pabagsakin ang hometown-bet sa 12th round para sa technical knockout na panalo upang makuha ang bakanteng IBF Inter-Continental, IBO Inter-Continental, WBA Oceania at WBC Asian super featherweight title, upang maidagdag sa kanya pang dalawang regional title na IBF Asia at WBA Asia.

Puntirya naman ng three-time Southeast Asian Games gold medalist ang titulong hawak ni British boxer Anthony “The Apache” Cacace (20-1, 7KOs) ngayong taon.

“[Target] natin ang World Championship po, kasi IBO world title eliminator po iyung isang pinaglalabanan natin,” pahayag ni Suarez sa mensahe nito sa Abante Sports kahapon.

“Talagang, pinag-aaralan namin iyung kalaban, kung ano ang nakikita namin sa mga naging laban niya, talagang pinag-aralan namin.”

Hindi alintana ang kalamangang tangan ng katunggali mula sa mga huradong sina Dean Cambridge (106-103), Mick Heafey (107-102), at Richard Israel (108-101) bago nito napabagsak ang dating unbeaten na Australian.

Nagpaulan ng mga maluluntong na suntok si Suarez (15-0, 9KOs) para pamagain ang mukha ni Fleming (28-1-1, 18KOs) hanggang sa tamaan ito ng isang solidong suntok upang tuluyang bumagsak sa sahig.

Pilit mang bumangon ni Fleming sa laban, hindi na nagpapigil pa si Suarez na ikonekta ang mga sunod-sunod na atake upang tuluyang tapusin ang laban sa 1:58 ng huling round.

Nabitawan ni Fleming ang mga titulong napagwagian kontra sa kababayang si Jackson Jon England noong Marso 23, 2022 sa bisa ng unanimous decision.

Paniguradong mas aangat pa ang pwesto ni Suarez, na makakatapat si Cacace na kasalukuyang nakalinya bilang No.4 ranked sa IBF title at unbeaten Shavkatdzhon Rakhimov (17-0-1, 14KOs) ng Tajikistan, No.10 sa WBA ni Hector Luis Garcia ng Dominican Republic, No. 12 sa WBC title ni O’Shaquie Foster ng US, at No.14 sa WBO title ni Emanuel Navarrete ng Mexico, habang kasalukuyan naman nasa ika-8th ranked sa IBF si Suarez at No. 32 sa WBC (Gerard Arce)