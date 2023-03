P20B ilegal na droga winasak ng PDEA

Nasa P19.9 bilyong halaga ng mga ilegal na droga ang sinunog sa Integrated Waste Managemen Inc. (IWMI) sa Trece Martires City, Cavite kahapon nang umaga.

Kabilang ang mga ito sa mga ebidensyang nakumpiska sa mga drug operation na ikinasa ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at iba pang law enforcement agency sa bansa.

Sinira sa pamamagitan ng thermal decomposition ang kabuuang 3.7 tonelada o 3,746,081,07 gramo na mga ilegal na droga kabilang ang methamphetamine hydrochloride o shabu, marijuana, cocaine, ecstasy, dazepam, nitrazepam, meth + caffene, ketamine, ephedrine, MDA, Meth + MDMA, psilocin, N-Dimethylamphetamine, Meth HCI, GBL, Ephedrine+Meth HCI, liquid marijuana at mga surrendered at expired na gamot.

Ang thermal decomposition, o thermolysis ay isang proseso kung saan sinusunog ang mga ilegal na droga sa 1,000 degrees centigrade na init nito.

Ang pagsira sa mga droga ay alinsunod sa itinatakda ng Republic Act 9165, o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, and Dangerous Drugs Board Regulation No. 1, Series of 2002. (Gene Adsuara)