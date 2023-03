Nasaniban sa panonood ng ghost hunting vlog

Mga ka-Misteryo mahilig ba kayong manood ng horror movies at ghost hunting videos? Naku dapat na mag-ingat tayo ano ho. Malaki ang posibilidad na masaniban kahit nanonood ka lang.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin natin ang Totoo!”

Si Larry ay nakahiligan nang manood ng horror movies lalu na at nakabantay din siya sa ghost hunter videos sa Pilipinas.

Minsan sa panonood niya kasama ang kanyang misis na interesado rin sa paranormal ay naging curious na panoorin ang vlog ng isang ghost hunter.

Pero napansin ni Larry na biglang nag-iba ang reaksyon ng kanyang misis habang nanonood.

Misteryo: “Ano ang nakita mong kakaibang reaksyon ng misis mo habang nanonood kayo ng ghost hunting?”

Larry: “Bigla siyang umubo tapos dumaing siya ng pananakit ng ulo kaya tinanong ko siya kung ano ang nangyayari sa kanya.”

Misteryo: “Ano ang sinabi niya? Ano pa ang napansin mo sa kanya?”

Larry: “Sabi niya nahihilo siya then nasusuka daw siya. Noong una sinabihan ko pa siya na baka kulang siya sa tulog especially panggabi siya sa work niya on-line. Nag-break lang siya kaya nakipanood muna sa pinapanood kong video ng ghost hunting.”

Misteryo: “So ano ang nangyari tuloy pa rin kayo sa panonood?”

Larry: “Oo pero pinakiramdaman ko siya. Siguro few minutes lang biglang tayo si misis nagpunta ng cr biglang nagduwal kaya sinundan ko siya. Nagduwal siya pero wala siyang inilabas. Pinainom ko siya ng tubig then balik kami sa sala.”

Misteryo: “Tuloy pa rin kayo sa panonood kung ganun? May nangyari pa ba sa misis mo?”

Larry: “Heto ang grabeng nangyari. Nasa peak na yun ng scene na may mga gumagalaw na bagay sa ghost hunting biglang naupo ng matuwid si misis at nagsalita siya…Hindi ko maintindihan sinasabi niya, ibang language eh. Nang tignan ko siya nakamulat ang mata na tulala pero tuluy-tuloy siyang nagsasalita. Siguro few seconds pa biglang pikit ang mata at biglang sumandal sa upuan.”

Ang karanasan ni Larry at kanyang misis ay maaari ding mangyari sa iba pa kaya mag-ingat sa panonood ng ghost hunting videos. May energy imprint kasi ang mga video sa actual na ghost encounter.

Kapag manonood ng ghost hunting video I suggest takpan niyo ng kamay, papel o unan ang solar plexus niyo o yung tiyan niyo para hindi kayo mapasok ng bad energies o spirit.

Para sa inyong kuwentong karanasan ng kababalaghan, mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.