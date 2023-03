Mga ‘Showtime’ host ninong, ninang: Vice Ganda, Ion pinakilala na ang ‘baby’ nila sa publiko

Yes, proud na proud si Vice Ganda na binalandra sa kanyang YouTube channel na may ‘baby’ na sila ni Ion Perez. Makikita nga sa thumbnail ng content ni Vice na magkasama sila ni Ion at may karga-kargang ‘baby’, ha!

Siyempre, hindi muna pinakita nina Vice, Ion ang itsura ng baby nila. Sa thumbnail nga ay burado pa ang itsura ng ‘baby’ at puti lang ang makikita na karga ni Ion at nilalaro ni Vice.

Sa simula ng video, pinakita nina Vice, Ion na pupuntahan na nila ang kanilang ‘baby’. At `yun nga, sa isang store ng mga hayop sila nagpunta.

Yes, proud fur baby na nga sina Vice at Ion. At nakakaloka nga ang pagpili nila sa ‘baby’ nila na ayaw muna nilang i-reveal ang pangalan.

Naaliw sina Ion, Vice sa naturang pet dog, dahil sa simula pa lang, talon na ito nang talon, at gusto na agad sumama sa kanila. Sabi ng mga seller, ramdam daw kasi ng aso na mabait sina Vice, Ion, at gusto na nitong sumama sa dalawa.

Pero, ang mas nakakaloka pa, ay ang presyo ng dog, ha! Imagine, P380,000 ang halaga nito, na halos katumbas na ng isang maliit na sasakyan, di ba?

At kahit ang crib ng dog, tumataginting na P16,000, ha! Kaloka!

Sa simula, parang gulat na gulat si Vice sa presyo ng dog, pero siyempre, alang-alang sa kaligayahan nila ni Ion, buy nila ito agad-agad.

“P380 thousand. May special power ba ito?” sabi ni Vice.

Hindi lang ako sure kung biro lang ni Vice na pabibinyagan daw nila ang ‘baby’ nila at siyempre, ayon kay Ion, mga kasamahan sa ‘It’s Showtime’ ang mga ninong, ninang, ha!

Bongga, di ba?

Kaaliw lang ang dalawa, dahil sa pabirong paraan, nagtatalo na agad sila, ha! Sinita kasi agad ni Ion si Vice sa klase ng pagkarga sa dog.

“Wag mo siyang masyadong sakmalin, masyadong maano ang katawan niya!” sabi ni Ion kay Vice.

“Napakaano mong ama!” sagot naman ni Vice kay Ion.

Siyempre, kyeme-kiyemeng nagtatalo na agad sila.

Well sa huli ay kitang-kita naman ang lubos na kaligayahan sa mukha nina Vice at Ion. Si Vice, feeling nanay na agad sa dog.

“Baby, baby, baby ko. Nagulat ka no, bakit ganito ang mommy mo, horse?” sabi ni Vice.

Well, mensahe nga ng mga fan, balewala talaga ang laki ng presyo, kung matinding ligaya naman ang mararanasan mo.

Bongga! (Dondon Sermino)