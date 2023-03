Mga issue kay Liza nakakaumay na!

Almost one month na pero patuloy pa ring pinag-uusapan si Liza Soberano. Napakarami kasing isyung kinakasangkutan ang dating Kapamilya star.

Ngayon nga ay nagdedebatehan ang mga netizen tungkol sa mga naging litanya ni Liza sa dating manager na si Ogie Diaz.

“To be fair kay Ogie D at sa ABS-CBN, walang sinabi against Liza when she left for Careless and decided to pursue a career in Hollywood. Supportive nga. Until THAT VLOG happened,” tweet ni @PrincessFrance.

Reply naman ni @suazoe1965, “Wla din nman sinabi c Liza, n msma kay Ogie D at ABS-CBN, di lang kc n mention n Liza, s vlog niya c Ogie at ang ABS bigla n lang siyang cnbhn ng ungrateful pero nagpasalamat c Liza s vlog niya di lang kasi nila inintindi mabuti ang sinabi n Liza.”

Sey naman ni @free_speech 22, “THE ISSUE IS STILL UNGRATEFULNESS OF LIZA SOBERANO! No need to discuss about commission, dahil may contract sila. Liza should honor that contract. So what if Ogie earned during the last 2 years of their contract? KARAPATAN NIYA YON! So, wag gamitin si OGIE as damage control!”

Naumay at na-stress naman si @iamteresa16 sa issue kaya wish niyang matapos na.

“Pwede ba tumigil na sana sa issue about Ogie-Liza na yan nakakaumay na e! Yung mga gusto mag rebrand, rebrand na lang kayo wag na kayong magsalita ng kung ano ano! Goodluck sa new career ganern! Kaka stress kayo!” (with red-faced angry emoji), tweet niya.

Mukhang matatapos na nga ang mga intrigang ito dahil ayon kay Liza, ang interview niya kay Boy Abunda, ang huling beses na pag-uusapan niya ang mga issue na kinasangkutan niya.

Harinawa’y matapos na nga and we’re hoping for the best para kina Liza at Ogie. (Byx Almacen)