Mataray daw? Bela pumalag sa banat ng fan

Binakbakan nang todo ni Bela Padilla ang isang fan na tumawag sa kanyang isnabera at supladita nang ipangalandakan nito ang naranasan daw nitong taray mula sa aktres nang matanggihan sa photo op sa nakaraang Harry Styles Concert dito sa Manila.

Sabi ni @hesinflorasuit sa tweet, “Super nakaka-disappoint si bela padilla kagabi huhu she was such a cunt.”

Hindi malinaw kung ano ang ibig sabihin ng “cunt” gayong ang dictionary meaning nito sa Wikipedia ay “vulgar word of the vagina or vulva”.

Hindi ito nagustuhan ni Bela at sinunod-sunod ang pagbira niya sa naturang fan.

Unang putok ni Bela sa tweet, “Pangit mo kabonding. Wala akong inirapan, kahit isa, imbento. Isa ka sa isang libong di napagbigyan. If I didn’t TYWK (Treat You With Kindness), it was probably you shoved your phone in my face.”

“Just to clarify, when you say “can I please have a photo with you?” you give me room to say no,” paliwanag pa ng aktres.

Pero hindi natinag ang fan at nanindigan sa umano’y pagmamaldita ni Bela at sinabing inirapan lahat ng aktres lahat ng mga nais magpa-picture sa kanya at nang turn na nila ng kanyang kaibigan na magpa-picture, pinag-group photo shoot sila nito at dito na raw umirap ang una.

Pinasinungalingan naman ito ni Bela, “Such a lie. I took photos with soooo many people. You must’ve treated me a certain way. Also, don’t call people c*nts with no context. May I remind you, I’m a fan who paid for my ticket with NO obligation to take photos with people who treat me rudely.”

Nagbigay pa ng resibo si Bela na nagpaunlak siya sa mga guards, vendors at fans nang dumating siya sa venue ng alas-3 ng hapon, para patunayan sa fan na hindi siya maldita.

Case to case daw ang pagtanggi nya sa mga photo ops. Aniya, tumanggi lang siya dahil nakikipag-usap siya sa kanyang mga friends noong magpa-picture ang kasagutang fan.

Tinapos na rin ni Bela ang argumento sa fan nang i-tweet nyang humingi na ito ng direct message of apology at tinanggal na ang mga tweets nito.

“Because you deleted your original post and went private (and apologized personally, which I appreciate..) I will delete my replies to you. TPWK and again, be mindful of your words.”