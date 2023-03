Mark Nobleza sinalpak panelyong tres kontra Saint Dominic College

UMISKOR si Mark Nobleza ng game-winning triple upang akbayan ang Polytechnic University of the Philippines-Sta. Mesa (PUP) sa 81-80 panalo kontra Saint Dominic College of Asia (SDCA) sa 29th NCRAA men’s basketball na nilaro sa Olivarez College gym sa Parañaque City, Miyerkoles ng hapon.

Unang panalo ng PUP sa dalawang laro.

Naghabol ng dalawang puntos, 80-78, nilusutan ni Nobleza ang mahigpit na depensa ng SDCA at saka ipinukol ang panelyong tres.

Sinikap ni Pete Capapas na mabawi ang lamang ng SDCA sa tinirang buzzer-beating jumper, pero tumalbog lang ang bola sa rim.

Nalasap ng SDCA ang pangalawang sunod na talo sa dalawang laro.

Samantala, nagwagi ang Immaculada Concepcion College (ICC) sa Philippine Merchant Marine School (PMMS), 85-73. (Elech Dawa)