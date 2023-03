Marcos inampon sa balwarte ni Robredo

Pinagtibay ng Sangguniang Panlalawigan ng Camarines Sur ang resolusyon upang ideklarang adopted son ng lalawigan si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Si Marcos ay nasa Pili, Camarines Sur nitong Huwebes upang ilunsad ang Kadiwa ng Pangulo at ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing Project sa lalawigan.

“Isang karangalan po ang pagbisita niyo ngayon. That is why for all that you have done for the province of Camarines Sur, as a way of expressing our everlasting gratitude for all that you have done, please allow me to present to you the resolution by the Sangguniang Panlalawigan of Camarines Sur, declaring you, Mr. President, as the adopted son of Camarines Sur,” wika ni Governor Luigi Villafuerte sa talumpati.

Ang Camarines Sur ay kilalang home province ni dating vice president Leni Robredo. (Prince Golez)