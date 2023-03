Magmalasakit, magtulungan para tuloy-tuloy ang pagbangon ng ekonomiya

Nito lamang pong nakaraang linggo, naglabas ng bagong survey ang Social Weather Stations na nagpapakita na 48 percent ng mga Pilipino ay kumpiyansa na patuloy pang mag-i-improve ang ating ekonomiya. Masaya ako na hindi nawawalan ng pag-asa ang mga Pilipino. Marami man sa mga kababayan natin noon ang apektado ng pandemya, masaya tayo na marami na sa kanila ngayon ang nakakabangon at nabibigyan ng bagong pag-asa dahil sa pagbabalik ng sigla ng ekonomiya.

Hindi natin gusto na masayang ang lahat ng mga nagawa ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa COVID-19 response noon at ang mga proyekto ng Build, Build, Build program na nakakatulong sa transportasyon at trabaho ng mga tao.

Kaugnay nito ay dinaluhan namin nitong Martes ni dating pangulong Duterte, kasama sina dating pangulong Gloria Macapagal Arroyo, Senator Cynthia Villar, Sen. Francis Tolentino, Sen. Mark Villar na nagsilbing Public Works and Highways Secretary noong nakaraang administrasyon, former Transportation Sec. Art Tugade, former National Defense Secretary at kasalukuyang BCDA Chair Delfin Lorenzana, former National Security Adviser Jun Esperon, at mga opisyal noong nakaraan at kasalukuyang administrasyon sa book launch ng “Night Owl” na isinulat ni Anna Mae Lamentillo, ang dating opisyal sa DPWH at ngayo’y DICT Undersecretary. Naglalaman ang libro ng mga kuwento tungkol sa accomplishments ng Build, Build, Build program ng Duterte administration mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao.

Nagpapasalamat rin tayo kay Pangulong Bongbong Marcos sa patuloy na pagpapagawa at pagpapalawak pa ng mga key infrastructure projects na nakakatulong sa ating mga kababayan. Malaking bahagi ito sa pagbangon ng ating ekonomiya at pagkalinga sa ating mga mamamayan.

Bilang isang senador, asahan naman ninyo na buong puso kong susuportahan at ipaglalaban ang aking mga panukalang batas sa layunin na mas palakasin pa ang kabuhayan sa mga komunidad at protektahan ang ating mga maliliit na negosyo at manggagawa.

Nariyan ang Senate Bill No. 1594 na naglalayong i-institutionalize ang One Town, One Product Philippines Program upang matulungan ang mga micro, small at medium enterprises na umusbong pa ang kanilang negosyo at mai-promote ang produkto nila sa kani-kanilang mga bayan, siyudad, probinsiya o rehiyon.

Nag-file din ako ng SBN 1182 o ang Government Financial Institutions Unified Initiatives to Distressed Enterprises for Economic Recovery Act na layuning mas palakasin ang ating government financial institutions upang masuportahan nila ang ating MSMEs.

Para naman sa ating mga manggagawa, nag-file ako ng SBN 420 na magbibigay ng temporary employment sa mga kababayan nating walang trabaho. Nariyan din ang SBN 1184 na poprotekta sa kapakanan ng ating delivery service riders, at SBN 1191 para sa ating seafarers.

Layunin naman ng SBN 1183 na protektahan ang mga karapatan ng ating media and entertainment workers. Nag-file din ako ng SBN 1705 na magdadagdag sa service incentive leave ng private sector employees.

Samantala, tuluy-tuloy naman ang aking opisina sa pagtulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Nitong nakaraang linggo, namahagi ang aking team ng tulong sa mga nasunugan sa M’lang at Pikit sa North Cotabato; Datu Salibo sa Maguindanao del Sur; Tacurong City at Palimbang sa Sultan Kudarat; Koronadal City, Surallah, at General Santos City sa South Cotabato; at Mainit sa Surigao del Norte. May mga kababayan din tayo mula sa South Upi, Maguindanao del Sur na naabutan ng tulong.

Noong March 11, dumalo ako sa groundbreaking ng Super Health Centers sa Lupon at Mati City sa Davao Oriental kung saan namahagi rin ako ng tulong sa mga mahihirap doon.

Nagsagawa rin ako ng inspeksyon sa itinatayong Super Health Center sa Maayon, Capiz noong March 12. Matapos ito, nag-abot din ako ng tulong sa mga taong naapektuhan ng bagyong Paeng sa naturang bayan. Namahagi rin ako ng tulong sa mga mahihirap na pamilya at ilang biktima ng bagyo sa Passi City, Iloilo bago makilahok sa All-Star festivities ng Philippine Basketball Association—na kaugnay rin ng ating adbokasiya na i-promote ang sports para mailayo ang mga kabataan sa masasamang bisyo tulad ng droga.

Noong March 13, sinaksihan ko rin ang inagurasyon ng Laguna Provincial Admin building sa Santa Cruz, Laguna at nakisaya sa kanilang Anilag Festival. Sinundan ito ng pamamahagi natin ng tulong sa mga kababayan natin sa nasabing bayan.

Kahapon March 15, personal kong kinumusta at binigyan ng tulong ang mga pamilyang nasunugan sa Cainta at Taytay, Rizal.

Sa gitna ng ating patuloy na pagbangon, hindi natin dapat kalimutan ang mga ordinaryong Pilipino na nagsisikap araw-araw upang magkaroon ng sapat na pagkain para sa kanilang mga pamilya. Hindi dapat maging hadlang ang kahirapan upang hindi nila maabot ang kanilang mga pangarap at mabigyan ng mas komportableng buhay ang kanilang mga anak.

Kaya naman sa patuloy na pagbangon at pag-unlad ng ating ekonomiya, siguraduhin nating kasama sila rito at naririnig ang kanilang mga boses, lalo na iyong mga hopeless at helpless at walang ibang matakbuhan. Lahat ng Pilipino ay dapat na makinabang sa paglago ng ekonomiya. Magmalasakit tayo sa isa’t isa at magtulungan para hindi maiwan ang mahihirap sa pag-unlad ng Pilipinas.