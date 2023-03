Maggie hindi nakapiling ang anak sa birthday

Umamin si Maggie Wilson marami niyang pagkukulang sa anak na si Conor dahil na rin sa sitwasyon nila ng ama ng bata, ang kanyang estranged husband na si Victor Consunji.

Kasabay ng pagsapit ng kanyang 34th birthday noong Wednesday (March 15), na idinaan niya sa fashion post sa Instagram, tila muling pinatutsadahan ni Maggie ang mister.

Sey pa ni Maggie, “34 today. I missed out on my sons birthday, several school functions, milestones, events, opportunities and I might even miss out on a dear friends’ wedding because of other peoples egoism and narcissism.”

Nanatiling nakatira sa abroad si Maggie at nakakarating kung saan-saan para sa kanyang fashion career. Ito ang rason kung bakit hindi na nakikita at nakakasama ng actress-beauty queen ang kanyang only child.

Sabi pa ni Maggie, “When that day comes, I will be ready to show them the best, and strongest version of me. I will show them an even better life than the one I thought I previously had.”

Dahil hindi naman ‘bagyo’ ang post na ‘yon, tahimik lang ang kampo ni Victor sa tila patutsada ng estranged wife.