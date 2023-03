Letran Squires kampeon uli matapos ang 22 taon

TINAPOS ng Colegio de San Juan de Letran Squires ang 22-taong pagkagutom sa kampeonato nang tuhugin ang College of Saint Benilde-La Salle Greenhills sa pamamagitan ng mahusay na laro ni Jovel Baliling tungo sa 77-61 sa Game 2 win sa 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) juniors basketball finals sa San Andres Sports Complex sa Malate, Manila.

Naitala rin ng Letran ang pambihirang kasaysayan nang magkampeon ang parehong seniors at juniors team na minsang nangyari noong 1983 at 1979, habang sa parehong pagkakataon rin ay tinalo ng Letran Knights at Squires ang parehong unibersidad na CSB Blazers at La Salle Greenies.

Umariba si Baliling na kumana ng 19 puntos, apat na rebounds, dalawang assists at tig-isang block at steal, kaantabay ang 5-of-9 shooting sa tres, habang hinirang na Finals MVP si Apl Mcandrei Gemao na lumista ng average na 17.5 pubtos, 9.5 rebounds at 3.5 assists kada laro.

Huling beses nagkampeon ang Letran Squires taong 2001 sa samahan nina professional ballers RJ Jazul, JC Intal, Rey Guevara at JR Reyes matapos talunin ang San Beda University Red Cubs.

Hindi man napigilan sa pagtala ng puntos sa kabuuan ng laro, bahagyang nalimitahan ng Squires ang bagong hirang na regular MVP na si Luis Pablo sa walong puntos sa first half patungo sa kabuuang 20 puntos, 14 boards at dalawang assists. (Gerard Arce)