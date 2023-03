Labas-baril pa more! Ja Morant pinatawan ng 8-game suspension

BINAGSAKAN ng NBA ng 8-game suspension without pay si Ja Morant, tinawag na “conduct detrimental to the league” ang paglalabas ng Memphis star guard ng baril habang nasa isang nightclub sa Denver.

Pang-anim na laro nang wala si Morant sa 138-119 loss ng Grizzlies sa Miami nitong Miyerkoles. Hindi pa rin siya makakalaro sa San Antonio sa Sabado (araw sa Manila) at home game kontra Golden State sa Linggo.

Martes ay puwede na siyang maglaro kontra Dallas, pero inaasahang ibabangko pa rin ng Memphis.

Umiskor ng 10 pataas ang lahat ng starters ng Heat sa panalo sa pangunguna nina Bam Adebayo (26), Tyler Herro (24) at Jimmy Butler (23).

Tanging ang 25 markers ni Jaren Jackson at 14 ni Luke Kennard ang pumalag sa Memphis, iwan 105-77 pagkatapos ng three.

Dalawang laro na lang ang Heat (38-33) sa likod ng Brooklyn (37-30) para sa No. 6 sa East, ang final guaranteed spot sa playoffs. Kabuhol ng Grizzlies (41-27) sa No. 2 sa West ang Kings na 117-114 winner sa Bulls. (Vladi Eduarte)