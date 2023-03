Laban ng mga tigasin! Ginebra, Tropa agawan sa No. 1

Mga laro Biyernes: (PhilSports Arena)

3:00pm – SMB vs Rain or Shine

5:45pm – TNT vs Ginebra

SIGURADO na sa top 4 at twice-to-beat bonus sa quarterfinals ng PBA Governors Cup ang TNT (9-1), seeding na lang ang taya kapag tinapos ang eliminations kontra Ginebra (8-2) ngayong araw sa PhilSports Arena.

Sinipa ng Tropang Giga ang NorthPort (3-8) sa tono ng 134-110 panalo nitong Miyerkoles.

Kapag tinalo sina Justin Brownlee at ang Gins, No. 1 ang TNT at win-once laban sa No. 8 Phoenix (4-7) sa quarters. Kapag Ginebra ang nanalo, No. 1 ang crowd favorites at bababa sa No. 2 ang Tropa kontra No. 7 Converge (6-5).

“No. 1 or No. 2, it doesn’t really matter for me,” pakli ni TNT coach Jojo Lastimosa.

Twice-to-beat ang Nos. 1-4 laban sa Nos. 5-8 sa first round.

“It’s just nice to win against Ginebra, but again, it’s still an eliminations game. Even if we win against Ginebra, it doesn’t mean we would go deep in the playoffs,” dugtong ni Jolas.

“What I’m trying to say is, it’s just one game. Nagkataon lang na Ginebra ‘yun.”

Pinangunahan nina Rondae Hollis-Jefferson at RR Pogoy ang 47-16 second quarter assault ng Tropa kontra Batang Pier tungo sa 7th straight win.

Nasa five-game win streak din ang Gins na muli ay aangkla kina Brownlee, Christian Standhardinger, Scottie Thompson at Jamie Malonzo. (Vladi Eduarte)