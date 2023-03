Kyline nayabangan kay Mavy

Hindi itinago ni Kyline Alcantara na nayabangan siya sa ka-love team na si Mavy Legaspi noong una silang magkita.

Matagal na raw silang magkaki¬lala bago pa sila pinagtambal sa teleserye na ‘I Left My Heart in Sorsogon’ at ang first impression ni Kyline kay Mavy ay suplado, mayabang, at mahangin.

“Akala ko po kasi before mayabang si Mavy. Thank you dahil nabago ‘yon. Before, ang thinking ko, parang, ‘Anak kasi ng artista for sure mayabang ‘to’, so nabago ‘yon. ‘Yung time po na nag-meet kami for the very first time, ganu’n agad ako, feeling ko po close na kami dahil nakatrabaho ko na ‘yung mom niya,” sey ni Kyline.

Iba naman daw ang first impression ni Mavy kay Kyline.

“Sobrang nakyutan ako sa kanya dahil napaka-bubbly niya. Alam mo ‘yung bigla siyang pumasok lang, eh, hello parang may ray of sunshine lang na pumasok sa buhay ko.”

Naging patok sa mga netizen ang kanilang love team na MavLine at malaking success ang kanilang digital series under GMA Public Affairs na ‘Zero Kilometers Away’. (Ruel Mendoza)