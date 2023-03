Kianne Olango, National University Nazareth School lumapit sa korona

Mga laro sa Sabado: (Paco Arena, Manila)

UAAP Girls Finals Game 2

9:00am – – AdU vs NUNS

NAKUHA sa huling kagat ng nagtatanggol na kampeong National University Nazareth School (NUNS) ang isang come-from-behind na panalo kontra sa mahigpit na katunggaling Adamson University (AdU) Baby Falcons kasunod na mahusay na laro ni Kianne Olango upang maitakas ang dikdikang 20-25, 25-16, 27-29, 25-16, 15-11 panalo sa Game 1 ng University Athletic Association of the Philippines Season 85 High School Girls Volleyball Finals, Huwebes ng umaga, sa Paco Arena sa Maynila.

Naibulsa ng NUNS Bullpups ang kanilang pang-25 panalo sapol pa noong Season 82 nang walisin ang torneo sa 14-0, habang lumapit ito sa panibagong kampeonato matapos malampasan ang makangingig tuhod na laro.

Bumitaw si Olango ng magkasunod na importanteng atake sa fifth set, na tinapos naman ng pamatay na hataw ni Robielle Silla mula sa over-passed na bola.

Gayunpaman, ayaw magpakakampante ni NUNS head coach Vilet Ponce-De Leon na naniniwalang malayo pa sa inaasahang kondisyon ng mga manlalaro kahit na patapos na ang kumperensiya.

“We’re going to strive for consistency. Ang game nung mga bata, inaantay pa rin naming lumabas until now, and it’s already the Finals. Hindi siya iyung dire-diresto eh and they know that,” pahayag ni De Leon matapos ang mahigit dalawang oras na hatawan.

Nagawang sumandal ng Adamson sa kanilang service attacks sa opening set at samantalahin ang mga pagkakamali ng NUNS sa laro habang bumabanat ng puntos si Shaina Nitura, dahilan upang magawang makuha ng San Marcelino-based squad ang unang set. (Gerard Arce)