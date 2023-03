Karera Tips Ni JP Gonzales

Marso 17, 2023/Biyernes / Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 6 Goldsmith, 1 Biglang Buhos, 2 Golden Sunrise, 3 Ipolitika

R02 – 5 Early Boating, 6 Lucky Strike, 1 Tulak Ng Bibig, 4 Rocking Bell

R03 – 10 Sapin Sapin, 3 Etnad, 7 Sound Barrier, 11 Galloping Ghost

R04 – 7 Top Grosser/Caloocan Girl, 8 My Dad Bogart, 9 Maaasahan, 6 Arrogante

R05 – 2 King Hans, 10 Don’t Stop Believen, 7 Sakalam, 5 Freedom Lover

R06 – 3 Bordelle, 8 Aroma, 1 Pendant/Humidor, 4 Empire Ruler

R07 – 13 Big Girl, 8 Solution, 2 Caloocan Zap, 4 Princess Serena

R08 – 11 Walkin On Sunshine, 10 Super Cong, 2 Hang Loose, 8 You Never Know

Solo Pick: Early Boating, Sapin Sapin, Bordelle, Walkin On Sunshine

Longshot: Big Girl