Kai Sotto nambarako, Hiroshima pinasabog Kyoto

IPINAMALAS ni KaI Zachary Sotto ang kapasidad nito na maging isa sa mga pinakamahuhusay na manlalaro sa kanyang papaangat na batang propesyunal na career sa pagtulong sa Hiroshima Dragonflies sa paghugot ng 102-95 tagumpay kontra Kyoto Hannaryz Miyerkoles ng gabi sa Japan B.League sa Hiroshima Sun Plaza Hall.

Ang 19-anyos na homegrown Filipino NBA hopeful ay nagtala ng team-high 20 puntos sa 9-of-14 shooting mula sa field at ginawa ang kanyang mga free throws sa tuktok ng walong rebounds at isang steal sa wala pang 23 minuto nitong paglalaro bilang starter.

“I’m happy that I got my first home win tonight,” sabi ni Sotto matapos ang laro. I’m grateful for everyone who came out to support.”

Ang mahusay na pagpapakita ni Sotto ay humantong sa tagumpay para sa Dragonflies, na pinutol ang dalawang sunod na pagkatalo upang umunlad sa pangkalahatang 29-11 panalo-talong kartada at humigpit ang kanilang kapit sa ikaapat na pwesto.

Napigil naman ang winning streak ng Hannaryz sa dalawang laro upang mahulog sa 16-24.

Sinira din ng kabiguan ang solidong laro ng nakasama nito sa Gilas Pilipinas na si Matthew Wright, na na nagtala ng 26 puntos mula sa pitong triples, walong assists, dalawang rebounds at dalawang steals sa loob ng 36 minuto.

Itinala din ng Hiroshima ang dominasyon nito sa Kyoto matapos umiskor ng 81-74 panalo sa unang pagkikita noong Nobyembre. (Lito Oredo)