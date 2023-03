Kahit walang paramdam Masaya ako for Vhong! – Annabelle

Hindi kaila na si Annabelle Rama ang isa sa mga tumulong kay Vhong Navarro noong nakakulong ito dahil sa mga kasong rape at acts of lasciviousness na kailan lang ay ibinasura na ng Supreme Court 3rd Division.

Si Annabelle ang nagbigay ng abogado kay Vhong, si Atty. Maggie Abraham-Garduque, para sa bail petition nito, na kinatigan nga ng korte kaya pagsamantala siyang nakalaya at nakabalik sa ‘It’s Showtime’.

Isa nga ang Gutierrez matriarch sa mga pinasalatan ng TV host-comedian nang magbalik ito sa noontime show ng ABS-CBN.

Ngayong ibinasura na nga ng Supreme Court 3rd Division ang mga nabanggit na kaso, tinanong namin si Bisaya (paboritong tawag kay Tita Annabelle) kung nagkausap na ba sila ni Vhong?

“Hindi pa. Wala pang paramdam si Vhong. Siguro busy pa siya. Pero masayang-masaya ako for Vhong. Masaya ako na wala na ibinasura na (ng Supreme Court) ‘yung mga kaso niya.

“Noon naman, palagi siyang tumatawag sa akin. Siguro kapag hindi na siya busy, tatawag ‘yan. Magkakausap kami.

“Masaya ako na okey na si Vhong dahil alam ko na pati pamilya niya naapektuhan sa mga nangyayari sa kanya noon.

“May asawa’t mga anak si Vhong. I’m sure lahat sila masayang-masaya for him, kaya masaya rin ako for Vhong!” pahayag pa ni Bisaya.

So, malinaw. Masayang-masaya si Bisaya for Vhong. Walang mang-iintriga, huh!

Magbabalik na ‘lady boss’ sa ‘Eat Bulaga’ quiet pa

Naku, quiet pa ang sinasabing ‘lady boss’ na nakatakdang bumalik sa ‘Eat Bulaga’.

Umiiwas ito na magbigay ng kahit na anong komento tungkol sa mga magaganap sa sinasabing big announcement ng TAPE, Inc. at pamilya Jalosjos sa mga magaganap sa longest running noontime show ng bansa at kasalukuyang blocktimer sa GMA-7.

Pinag-uusapan naman sa showbiz na kinausap na raw ang ‘lady boss’ ng mga taga-TAPE, Inc. pero tahimik lang ito at ayaw i-preempt ang mga pagbabagong magaganap sa ‘Eat Bulaga’.

Anyway, ang maganda, maraming happy sa balitang ‘yon dahil very nice at charming si ‘lady boss’.

‘Yun na!