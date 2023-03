Jodi na-miss ang anak

Para kay Jodi Sta. Maria, hindi niya maituturing na bakasyon ang pagpunta niya sa Europe dahil trabaho iyon at natapos na rin ang taping nila para sa series na ‘Unbreak My Heart’.

Pagkauwi ng award-winning actress sa ‘Pinas, agad siyang nagpa-book ng family vacation sa Coron, Palawan.

Na-miss nga raw ni Jodi ang kanyang anak na si Thirdy kaya kailangan nilang mag-bonding at mag-update sa isa’t isa. Kahit na raw binatang-binata na si Thirdy, baby boy pa rin ang turing dito ng aktres.

Post ni Jodi sa kanyang Instagram, “A quick getaway with the family. Thank You Lord for the gift of family and friendship and Thank You for the beautiful weather. Thank you @twoseasonsphilippines for the sumptous meal prepared for us. Til our next adventure.”

Hindi naman daw malilimutan ni Jodi ang naging experince niyang mag-shoot sa Switzerland at Italy para sa ‘Unbreak My Heart’ ng GMA-7 at ABS-CBN kung saan ay kasama sina Gabbi Garcia, Joshua Garcia, Richard Yap, Eula Valdes, Will Ashley at marami pang iba.

Lindsay buntis

Buntis na ang Hollywood actress na si Lindsay Lohan at masayang-masaya sila ng mister niyang si Bader Shammas.

Sa Instagram in-announce ng ‘Mean Girls’ star ang matagal na nilang ini-expect ng kanyang mister. Pinost niya ang photo ng isang onesie (infant’s one-piece garment) na may words na ‘Coming soon’ at may caption na, “We are blessed and excited!”

Sikretong nagpakasal sina Lindsay and Shammas noong July 2022. Na-engage sila noong 2021.

Nagkaroon ng big comeback last year si Lindsay via the Netflix movie ‘Falling for Christmas’ pagkatapos niyang magpahinga ng ilang taon sa pag-arte.