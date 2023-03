Joan Doguna, Lady Pirates sasakmalin semifinals berth

Teams W L

*CSB 8 0

Perpetual 6 1

Lyceum 6 2

Mapua 6 2

Arellano 4 3

Letran 4 4

SSC-R 2 6

EAC 1 6

San Beda 1 7

JRU 0 7

*swak na sa semis

Mga laro Biyernes: (San Andres Sports Center)

12:00nn – Lycrum vs Perpetual

2:00pm – JRU vs EAC

KAKAPITAN ng Lyceum of the Philippines University (LPU) Lady Pirates si Joan Doguna pagharap sa tigasing Perpetual Help Lady Altas sa NCAA Season 98 women’s volleyball tournament sa San Andres Sports Center sa Maynila ngayong araw.

Tangan ng Lady Pirates ang 6-2 record, kasalo nila ang Mapua University sa No. 3 spot ng team standings.

Pakay ng Intramuros-based squad Lyceum na sikwatin ang semisfinals spot kaya naman kailangan nilang makuha ang panalo kontra Lady Altas.

Nagwagi ang LPU sa kanilang huling laro laban sa Letran Lady Knights, 25-15, 25-20, 25-17, kaya tiyak na sasandalan nila ang kanilang momentum.

Tumikada si Doguna ng 15 points kontra Lady Knights.

Tulad ng Lyceum, puntirya din ng Perpetual na masilo ang semis berth, hawak nila ang kartang 6-1. (Elech Dawa)