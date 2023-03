Janine hiniritang magbida sa ‘Dyesebel’

Kilabot ang naramdaman ni Janine Gutierrez nang makita niya ang trailer ng ‘Little Mermaid’. Si Halle Bailey nga ang gaganap na ‘Ariel’

Siyempre, may mga tumaas ang kilay, dahil for the first time nga, hindi mestisa (white) ang napiling maging ‘sirena’, ha!

Pero, para kay Janine, nakakakilabot si Halle, at perfect choice siya na maging Ariel.

“Btw guys have you seen ‘The Little Mermaid’ trailer??!! Omg goosebumps huhu!” sabi pa ni Janine.

Siyempre, marami ang sumang-ayon sa taste ni Janine, at excited na silang panoorin ang ‘The Little Mermaid’.

Pero ang nakakaloka ay ang hirit ng maraming fan, ha!

“Baka naman po puwede ka mag-Dyesebel!”

“Yes, bagay na bagay kay Janine ang maging sirena. Bagay sa ganda niya, bagay sa body niya, bagay sa skin niya.”

“Naku, si Janine ang magiging pinakamagandang sirena pag nagkataon.”

Bongga, di ba?

Mr. Freeze suportado nina Aga, Albert

Ang mga showbiz friends tulad nina Aga Muhlach, Albert Martinez, Isabelle Daza, Derek Ramsay, Ellen Adarna, ang masayang-masaya sa bagong direksiyon ng buhay ng negosyanteng si Mr. Gerry Santos.

Katunayan, ang dami-rami nga raw payo sa kanya ng mga kaibigan niya. Pero lahat sila ay nagsasabing suportado nila kung ano ang gagawin nito sa telebisyon.

“Si Aga Muhlach, nag-guest ako sa show niya recently. Si Aga ang tagal ko nang kilala. Sinabi niya sa akin, ‘partner ang maganda sa iyo, hindi ka celebrity, hindi ka maba-bash. So, gawin mo ‘yung natural kung ano ka. Tawa nang tawa sa akin `yon. Si Aga bungisngis `yon, eh.

“Sabi niya, hindi mo kailangang mag-pretend diyan. Hindi ka naman artista. Ang artista kasi umaarte `yan, di ba? Pero kami, as entrepreneurs, hindi kami puwedeng umarte. Kung sino kami, kung ano kami, `yun `yon!” sabi ni Gerry, na mas kilala bilang Mr. Freeze.

Yes, ang negosyante at owner ng ‘Mr. Freeze’ nga ay TV host na ngayon dahil may show na siya sa AllTV, ang ‘Negosyo Goals’ na mapapanood tuwing Linggo, 11:30 ng umaga.

Katuwa lang na sa halip na politika ang pasukin niya, dahil lubos na machika si Mr. Freeze, mas ginusto niya ang maging TV host, dahil mas marami raw siyang matutulungan.

Ang bongga nga ng konsepto ng ‘Negosyo Goals’ dahil pipili sila ng mga tao na handang sumabak sa negosyo, na handang palaguin ang kita, at umasenso sa buhay.

Suwerte nga ang mapipili nila dahil sila mismo ang magtuturo kung paano magnegosyo, at sila rin ang magbibigay ng puhunan, ha! Bongga, di ba?