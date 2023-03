Human trafficking sa Europe bantay-sarado ng DMW

Todo bantay ngayon ang Department of Migrant Workers (DMW) kaugnay sa mga ulat ng human trafficking ng mga overseas Filipino workers (OFWs) sa Europe kung saan sumasailalim umano sa mahabang oras ng pagtatrabaho ngunit mababa ang sahod.

Partikular na binanggit ni DMW Secretary Susan Ople ang Poland kung saan ang mga OFW ay naiulat na itinalaga upang magtrabaho sa hindi ligtas na kondisyon sa pagtatrabaho, na binanggit ang insidente na kinasasangkutan ng 39 OFW na biktima ng human trafficking.

“The DMW continues to provide food and other forms of assistance to 39 Filipino workers who were brought to Belgium by a manpower company based in Poland. These workers were recently granted temporary work permits by the Belgian government pending the reso­lution of their case,” pahayag ni Ople.

Ang isa pang mahalagang isyu na tinalakay ay ang mga biktima ng crypto-currency syndicates na nag-o-operate sa Southeast Asia kung saan mahigit isandaang Filipino na ang nailigtas habang ang iba ay pinagbawalan na umalis ng bansa. (Betchai Julian)