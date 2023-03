Grae nagpainit sa socmed

Marami ang nagtatanong kung ano na ang nangyari sa binatang anak ni Mark Anthony Fernandez na si Grae Fernandez?

Sumikat kasi ang love team nila ni Kira Balinger sa teleserye na ‘Ang sa Iyo ay Akin’ sa ABS-CBN noong 2020. ‘Yun na kasi ang naging hu¬ling TV appearance ni Grae bago siya nawala sa eksena.

Kelan lang ay nambulaga si Grae sa social media nang i-post niya sa Instagram ang topless photo niya at caption niya, “I miss the Heat.” Kuha ‘yun sa Miami, Florida. Hinanap-hanap tuloy siya ng mga nag-init na mga accla.

Nalaman namin na pagkatapos ng kanyang teleserye noong 2021, lumipad siya pa-Amerika at doon na namalagi kasama ang kanyang mother. Doon niya pinagpatuloy ang kanyang pag-aaral kaya iniwan niya pansa¬mantala ang showbiz.

Sa ibang post ni Grae sa IG, mas mature na siya at lalo pang gumuwapo. At dahil 21-year old na siya, hiling ng mga accla na bumalik na siya sa Pilipinas at maging celebrity endorser ng sikat na underwear brand. Sayang naman daw ang magandang panga¬ngatawan ni Grae kung hindi niya ipapakita.

Tama!

Michelle may autism advocacy

Sa naging HER story video ni Miss World Philippines 2019 Michelle Dee sa YouTube page ng Empire Philippines, patuloy siya sa kanyang advocacy para sa autism awareness sa ating bansa.

Hindi naman inililihim ni Michelle na ang dalawa niyang kapatid na sina Mazen at Adam ay na-diagnose na may autism.

“These are my two brothers, individuals on the spectrum. This is Adam (Lawyer), my younger brother. And this is Mazen, my older brother. This is why I advocate for autism awareness because my brothers needed it and everyone on the spectrum needs it too. It’s something I had to struggle with my whole life, just, for me, the type of acceptance and understanding to live with them. It’s just so heartwarming seeing how much these kids evolved in the last five years. Some of them couldn’t even speak or function five years ago. You see so much improvement and it gives me life. It gives me so much inspiration to keep doing what I’m doing.”

Samantala, muling susubukan ni Michelle ang kanyang suwerte sa 2023 Miss Universe Philippines. Kahit na may taping siya ng ‘Mga Lihim ni Urduja’, nagagawa pa rin niyang mapagsabay ang pag-arte sa training at rehearsals niya for the said pageant.