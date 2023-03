Goldsmith, Ipolitika masusubukan tulin

IPAPAMALAS nina Goldsmith at Ipolitika ang kanilang husay pagsalang sa Condition Race (20) na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw.

May distansiyang 1,200 metro, rerendahan ni class A rider Kelvin Abobo si Ipolitika, habang si Jomer Estorque ang sasakay kay Goldsmith.

Nakalaan ang P10,000 guaranteed prize, ang ibang kalahok ay sina Biglang Buhos, Golden Sunrise, Tool Of Choice, Serafina, Truth Maker at Noon Bell na gagabayan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez.

Ayon sa mga karerista, posibleng magbigay ng magandang laban sa event na suportado ng Philippine Racing Commission sina Biglang Buhos at Golden Sunrise.

“Magagaling ang mga kasali kaya mahirap mamili sa kanila ng tatayaan,” saad ni George De Vera, veteran karerista.

Samantala, walong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Biyernes kaya tiyak ang masinsinang pag-aaral ang gagawin mga karerista para sa pagpili ng tatayaan. (Elech Dawa)