Frankie Miñoza lider sa Negros Golf Classic

KINIPKIP ni Francisco ‘Frankie’ Miñoza ang matibay na pagganap samantalang nangangapa ang mga bata at may edad na mga karibal sa marahas na kondisyon at mahirap na mga green, umiskor ng one-under 69 upang iposte ang tatlong palong abante sa dating katabla sa tuktok na si Albin Engino sa kalahatian ng ICTSI Negros Occidental Golf Classic presented by MORE Power Huwebes ng hapon sa Bacolod.

Dalawang birdie sa solidong harapan ang sinandalan ng dating Asia’s No. 1 upang ipagpag ang 36 sa likuran sa paglaban sa hangin samantalang natataranta ang mayoryang mga kalaban, naglagak sa kanya na tanging player sa 66 na nagsimula na magbaon ng makasunod na araw na par rounds sa mapaghamong Marapara course.

“Like in the first round, I played very good, driving almost perfect. My irons are good and though my putting was not as good, it was acceptable,” lahad ni Miñoza, 62, na nasorpresa gaya ng kabuuang mga kalaban sa pagsolo sa liderato sa 137 aggrgate kasama ang opening 68.

Nagsalba ng 72 si Engino pa-140 at dumausdos sa segunda sa P2.25M event ng International Container Terminal Services, Inc. na inoorganisa ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc. Nasa pito ang magkakabuhol sa tersera na may 141 sa pangunguna nina veteran Jay Bayron at recent qualifier Carlos Packing na mga nag-68. (Ramil Cruz)