Erika mataas standard sa lalake

Masaya ang ‘SOLmate’ mom na si Ina Raymundo na natupad ang isa sa mga pangarap niya na maka-workout ang kanyang mga anak na babae. “Lately, like my 14-year old daughter, she’s into working out, so im so happy because meron kaming bond- ing.

Pangarap ko talaga ‘yun na mag-workout with my daughters,” pag-amin ni Ina nang makapanayam namin sa presscon ng ‘Entrasol Platinum’.

Marami ngang mommy ang humahanga kay Ina dahil na-maintain niya ang sexy body kahit malalaki na ang kanyang mga anak. Tuloy-tuloy lang daw ang kanyang pagwoworkout at istrikto siya sa mga kinakain, pero sinisigurado niya na may cheat day siya tuwing Friday na tinatawag niyang ‘Friyey’.

Kung istrikto siya sa pagkain, sa pagiging ina naman ay hindi raw lalo na sa kanyang mga anak na babae, pero binibigyan niya ang mga ito ng curfew. “‘Yung 14 years old ko she goes to mga party na rin, so may curfew siya ng 12 midnight. ‘Pag umuuwi siya ng 12:05 masaya na ako.

“I’m a very cool mom, so gusto ko lang kilala ko ‘yung person (na kasama ng anak), ‘di ba? Hindi ‘yung talagang wala kang idea who the person is.” Hindi rin daw niya pinagbabawalan ang mga anak na makipag-date, pero pihikan at mataas daw ang standard ng anak niyang si Erika Rae at ‘di agad-agad pumapasok sa relasyon.

“But you know sa mga anak ko hindi uso sa kanila ‘yung ligaw na pumupunta sa house. That’s really unheard of. Mas more of sa school na lang sila nagkikita then they come home after, so walang date. Walang ganu’n. They’re still young, eh. “But si Erika naman, of course, she’s free to date. Thanks God si Erika, very picky. Picky girl. Ano siya, ‘di sya basta-basta nagda-dive sa relationship. She knows what she wants and her standards are high actually. So, that’s great. So, basta gusto niya barkada lang.”

GooglePH, MTRCB pinag-usapan mga ‘di kaaya-ayang content

Nakipag-meeting noong March 13 si Google Philippines Head of Government Affairs and Public Policy Yves Gonzalez sa pamunuan ng Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) sa pangunguna ni chairperson Diorella ‘Lala’ Sotto-Antonio at pinag-usapan nila ang mga hakbangin ng Google para mas maging maayos ang paggamit sa YouTube ng mga subscriber nito.

Bilyon-bilyong mga video ang puwedeng mapanood sa YouTube at hindi maiiwasan na ilan sa mga ito ay hindi kaaya-aya sa mga manonood kaya isa sa mga napag-usapan ay ang paraan ng pagsumbong ng mga content nila na hindi angkop sa mga nanonood. Napag-usapan din ang YouTube Kids na isang application na safe para sa mga bata at buong pamilya. Ang YouTube ay pagmamay-ari ng Google at ang second most visited website sa buong mundo. Ang Google Search naman ang nasa unang pwesto.

Madam Inutz ‘di na masyadong nagmumura

Marami ang nakakapansin na binabawasan na ni Madam Inutz ang mga pagmumura sa kanyang online live selling sa kanyang Facebook page. “Ako, medyo nagbabawas ako (ng pagmumura) kasi kahit papaano may anak ako.

Siyempre doon tayo nakilala, pero nagbabawas ako kasi nga hindi rin magandang pakinggan,” pag-amin ni Madam Inutz nang makausap namin ito sa opening ng Japanese restaurant na Tokyo Grill.

“Nakilala ninyo lang akong palamura, pero napakabait kong tao. Kaya naman ako nagmumura noon kasi nga hinuhusgahan ako, kesyo pokpok daw ako, adik daw ako. Kasi nga ‘yung itsura ko, tapos payat na payat ako, tapos ‘pag nagsalita ako.

Kaya akala nila positive (sa droga),” dagdag pa ni Madam Inutz. Maraming nagsasabing kahawig niya ang kontrobersyal ngayon na si Maegan Aguilar at payag daw siyang gampanan ang life story nito sa isang pelikula or programa. “Oo naman, kasi ika nga natin sa kanya-kanya nating buhay, may kuwento. May kanya-kanya tayong kuwento, may maganda, may mga pangit na nangyayari sa buhay natin. So, siguro mayroon ding magiging aral ‘yung kwento ni Maegan,” sey niya.

Wala naman daw siyang karapatan na husgahan si Maegan at maski ibang tao, dahil ang mga ito lang ang nakakaalam ng kanilang istorya at pangyayari sa kanilang mga buhay. Masaya naman daw ang buhay ngayon ni Madam Inutz kahit hindi masyado napapanood sa TV dahil kumikita naman daw siya ng at least P100,000 k a d a magbebenta siya online. At masaya rin siya na sila ni Herlene Budol ang kinuhang endorsers para sa Tokyo Grill na pagmamayari ng kanyang manager na si Wilbert Tolentino.