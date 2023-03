Dyowa ni KC pasado kay Shawie

Kalat na ang tungkol sa pagkakaroon ni KC Concepcion ng boyfriend.

Ang Filipino-Swiss businessman na si Steve Michael Wuethrich ang lalaking ‘yon na kung i-describe ng mga nakakakilala na sa kanya ay very nice and charming.

Nang exclusive naming¬ makapanayam ang nanay ni KC na si Sharon Cuneta, ang tungkol sa pagiging in love ng panganay niyang anak ang tinanong namin sa Megastar.

Hindi naman nagdamot si Sharon at nagkuwento tungkol sa boyfriend ng anak na um-attend pa nga sa kanyang birthday dinner noong January 6.

“Shawie, I’m sure, happy ka for KC dahil nababalitaan naman ng lahat that she’s in love?” dailogue namin sa Megastar na sinagot niya ng, “Of course, yeah!”

“Very charming daw ‘yung guy!” hirit pa namin at sabi ng Megastar, “Very nice guy… very nice! Actually mas marami akong updates from him. Hahaha! Siya ‘yung nagte-text sa akin from the beginning, nag-e-effort. Hindi naman close na close, pero siya ‘yung mag-’Hi, Tita!’ I appreciate very much ‘yung nag-e-effort siya to reach out sa akin regularly noong bago pa nalaman ng mga tao!”

Naikuwento rin ni Sharon na, “Minsan sa kanya ko pa nalalaman na, ‘Ah, okey. Nasa Switzerland pala si KC’. Hahaha. Siya ‘yung mas madalas na nag-a-update. Pero lately hindi madalas, siyempre busy rin ‘yung tao.

“Pero from the beginning talaga, siya ‘yung nag-e-effort, kahit sa family namin.”

Napagkuwentuhan din namin ni Sharon na very Pinoy ang ugali ng boyfriend ni KC at sumag-ayon ang Megastar sa sinabi naming ‘yon.

“Mas Pinoy siya. Mas nagta-Tagalog siya kesa English. Pero siyempre, Swiss, German, Tagalog-English.

“Maganda nga dahil namumu-po. Sa akin, very refreshing na naa-appreciate ko. Alagang-alaga niya si KC.

‘I pray for them, basta maligaya si KC,” sey pa ni Sharon.

At siyempre, happy si Sharon for KC.

“Oo… oo naman. Lahat ng parent, ‘yun lang naman ang gusto para sa anak, ‘yung lumigaya. Na lumagay sa tahimik na masaya.,” sabi pa ng Megastar.

Ang bongga!

Samantala, puwedeng mapanood ang full interview namin kay Sharon sa aming ‘Anything Goes’ show sa lahat ng platforms ng Abante Teletabloid kasama na ang ‘Anything Goes with Jun Lalin’ sa YouTube.