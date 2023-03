Derrick si Elle ang gustong pakasalan

Kahit mukhang magkarelasyo na sina Derrick Monasterio at Elle Villanueva, ipinagdiinan pa rin ng Kapuso hunk na ‘nanliligaw’ pa rin daw ang status niya sa dalaga.

Pero tingin naman daw niya, malapit na siyang sagutin ni Elle. Ang nagulat lang kami, being known na may pagka-playboy, si Elle na raw ang gusto niyang paka¬salan.

“As much as possible, gusto ko, siya na. ‘Yung gano’n.”

Sinabi ito ni Derrick sa contract signing nila bilang mga ambassador ng Dermclinic.

“Oo,” pag-amin niya. “Ang tanda ko na rin, e. Twenty-seven na ‘ko. Kung hindi ko pa rin mahahanap ang babae na para sa akin, magiging para na rin akong ibang aktor na matanda na, pero bachelor pa rin. Living their life pa rin,” sey niya.

“Anytime soon, gusto ko na stable ako,” ang sagot naman niya kung kailan niya nakikitang magpapakasal na siya.

Sa isang banda, inamin ni Derrick na noong ginagawa nila ni Elle ang ‘Return to Paradise’, may iba raw siya noon.

“May someone ako that time, pero dumating na medyo malabo na. Hindi na kami gano’n kasaya. Medyo nagdi-drift apart.”

Diretsahan naman na¬ming tinanong si Derrick kung hindi ba parang love in rebound ang nangyayari sa kanila ni Elle.

“Well, kung ganito ang feeling ng rebound, gusto kong magkaroon ng rebound palagi,” walang gatol na sagot niya.

Sofia nagpaliwanag bakit wala sa debut ni Jillian

Finally, sinagot na ni Sofia Pablo kung bakit nga ba wala sila ng kanyang ka-love team na si Allen Ansay sa debut party ni Jillian Ward.

Marami ang nagtaka at naghanap sa kanila dahil kung tutuusin ay sila ang mas inaasahan na magpa-participate sa debut ni Jillian bilang magkakasama sila sa dating serye na ‘Primadonna’.

Ayon kay Sofia, nakatanggap naman daw sila ng ‘general invite’ pero nagka¬taon na may schedule raw sila ng araw na ‘yon.

“Alam din po ng manager namin na may brand commitment kami that time. Tatama po talaga sa oras ng debut kaya hindi po talaga workable!”

Tahasan namang inamin ni Sofia na hindi sila personal na naimbitahan, pero gano’n pa man, tala¬gang hindi raw kakayanin ng schedule nila that time.

Diretsahan namin itong tinanong kung okay naman sila ni Jillian at honest naman niyang sinagot na, “Okey naman po. Hindi naman po kalat na magkaaway. Hindi naman po.”

Natawa na lang si Sofia nang tanungin namin kung sa debut niya kaya, a year from now, ay maiimbitahan si Jillian?

“Tingnan po natin, we’ll never know,” natatawang sabi niya.

Pero ngayon pa lang, plano raw niyang hindi naman sobrang bonggang debut party ang gawin. Dream daw niya talaga ang beach party at ang debut party ni Liza Soberano noon ang peg niya.

Sa isang banda, masa¬yang-masaya sina Sofia at Allen as Team Jolly dahil sunod-sunod ang mga opportunity sa kanila. Nga¬yon nga ay kapi-pirma lang nila bilang mga ambassador ng DermClinic.