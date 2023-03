Couple sa Pampanga sabay pumasa sa Board exam

Hindi lang swak sa relationship kundi maging sa propesyon din!

‘Yan ang ganap ng isang couple mula San Fernando, Pampanga na sabay ding pumasa sa February 2023 Mechanical Engineers Licensure Examination.

Ito ay sina Meca Ella T. Mogato at si Amiel Jay Mercado na apat na taon ng magkarelasyon. Kapwa sila nagtapos sa Don Honorio Ventura State University noong June 18, 2020.

Tila wala namang mapaglagyan ang kanilang tuwa at saya matapos malamang pumasa sila.

Sabi ni Amiel sa Abante News, “Sobrang saya namin nong nalaman na pumasa pala kaming dalawa. Una naming naisip na makakabawi na kami sa aming mga kanya kanyang pamilya. Di matutumbasan ang saya noong Nakita ko na sobrang saya ng buong family ko.”

“We are overwhelmed. Sobrang saya po namin, especially our Family! Proud po sila at masaya kaming makitang masaya sila sa dami ng sacrifices nila para saamin,” ani naman ni Meca.

Dahil magkapareho sila ng kurso, tinake nila ito bilang advantage upang tulungan ang isa’t isa sa pag-aaral. Sabi ni Meca, “Hindi naman po kami nahirapan since nagtulungan po talaga kami along with our friends. Even sa Thesis kahit hindi po kami magkagroup, nagtulungan kami sa design. We’re blessed to have each other. We respect each other decisions and capabilities.”

Sa usapang paghahanda naman ng naturang board exam ay sabay umano silang nag-review.

“Sabay po kaming nag review. May mga araw po na matutulog kami ng 12:00 pm, gigising ng 3:00 am para magreview ulit.”

“Ang review namin for board exam this time mas pinili naman naming maging dependent na sa isa’t isa we shared our weakness and strength para sa amin ay malaking bagay na magkasama kami sa paparating na exam and mas nakilala naming ang isat isa during the process.”

Sa ngayon, ang first goal nila ay makabawi agad sa kani-kanilang pamilya. Plano ni Meca na i-pursue ang pagtuturo o ang planning and design habang si Amiel naman ay field and design. (Moises Caleon)