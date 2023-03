Click kasi sa madlang pipol: Argus, Kulot certified Kapamilya na

Trending araw-araw sa Twitter, YouTube, Facebook, at TikTok ang mga nakakatuwa, charming, at nakakagulat na sagot nina Argus at Kulot sa tuwing may kulitan moments sila sa mga hosts ng ‘It‘s Showtime.’

Sila ang dalawang pinakagigiliwang ‘Batang Cute Po’ sa ‘Isip Bata’ segment ng Kapamilya noontime show dahil akala mo’y mga matanda na kung magsasalita.

Recently nga ay pinag-usapan ang sagot ni Kulot kung bakit ito ay wala pang crush na talaga namang ikinagulat ng hosts at viewers ng show.

Habang bet na bet naman ng madlang pipol ang pagiging¬ charming ni Argus na 4-year old pa lang at unang nakilala sa TikTok bilang ‘Tinapay Kid’. Milyon-milyon na ang views ng video kung saan sinabi ni Argus kung paano niya susurpresahin ang kanyang mommy ng regalong bag na kina-touch naman ni Anne Curtis.

Mula sa pagiging trending kids, ngayon ay certified Kapamilya na sina Argus at Kulot dahil ayon sa Kapamilya boss na aking nakausap, binigyan sila ng ‘It‘s Showtime’ ng 2-year management contract last week.

Suwerte ng ABS-CBN dahil sinasabi ng mga netizen na bagong child wonders ang mga ito.

Kobie pinakilig si Andi

Naghi¬yawan ang mga tao sa Trinoma Cinema 1 kung saan ginanap ang celebrity screening ng ‘Teen Clash’ nang biglang kumanta si Kobie Brown ng ‘Mabagal’ song nina Moira at Daniel Padilla at nilapitan ang kanyang ka-love team na si Andi Abaya sa upuan nito para dalhin sa harapan ng sinehan.

Bagay na bagay ang lyrics ng kantang ginamit ni Kobie dahil pagkatapos niyang kumanta ay tinanong ng binata si Andi kung puwede ba silang maging date sa paparating na Star Magical Prom.

“My question is, will you come with me to the Star Magical Prom?” kabadong tanong ni Kobie sa dalaga at sinagot nito ng, “Yes, I will. Umeksena ka pa dito hindi ko naman birthday!”

Sina Andi at Kobie o KoDrea ang isa sa mga love team na dapat abangan sa ‘Teen Clash’ na mapapanood na sa iWantTFC starting today.