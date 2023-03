Big Mak rumesbak sa tumalak kay Coco

Kaloka kapag mga barako ang nagtatalakan sa social media, ha! Noon kasi, sapakan agad nang harapan ang eksena.

Pero ngayon, dahil sa social media, nakikita, napapanood natin ang mga barako na nagtatalakan. ‘Kaloka!

Well, dinepensahan nga ni Big Mak Andaya ang co-star niya sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’ na si Coco Martin laban sa mga akusasyon ng social media influencer na si Rendon Labador.

Hindi ito ang unang beses na ipinagtanggol ng iba’t ibang personalidad si Coco dahil sa mga statement ni Rendon na para sa karamihan ay papapansin lang ang influencer kaya tila ay gumagawa lang ito ng isyu kahit wala naman talaga.

Tinalakan kasi ni Rendon si Coco nang akusahan ang aktor na ‘laking abala’ raw ang shooting ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ sa kabuhayan ng mga taga-Quiapo.

Sa isang YouTube vlog, ipinaliwanag ni Big Mak kung bakit hindi totoo ang mga pinagsasabi ni Rendon.

“Hindi naman kasi fully totoo ‘yung mga accusations mo. Pag nagte-taping kami, hindi naman kami nakababad sa isang kalye, sa isang daan. Hindi kami humaharang sa gitna at saka bawat eksena mabilis lang. Wala pa sigurong 30-minutes. Siguro maximum 1-hour bawat eksena. So, hindi kami masyado super nakaka-cause ng traffic,” kuwento ng dating PBA player.

Hamon pa ni Big Mak, sana raw ay magpunta si Rendon sa kanilang set para makita niya mismo ang set-up bago siya magbintang ng kung ano-ano. Nilinaw rin ni Big Mak na mayroon silang mga permit para mag-shooting sa Quiapo at pati nga si Mayor Honey Lacuna ay nakabisita na sa kanilang taping.

“Sana intindihin mo rin. Kung may mga question ka or mga complaints ka, go to the set and kausapin mo ‘yung production namin, kausapin mo ‘yung direktor namin, kausapin mo ‘yung barangay kapitan para maliwanagan ka kasi bro, maling-mali talaga ‘yang mga sinasabi mo,” sey ni Big Mak.

“Hind lang naman si Direk Coco ‘yung tinira mo, eh. Lahat ng staff, crew, production, direktor, talents, actors, actresses. Marami ka na namang sinaktan,” sabi pa ni Big Mak. (Dondon Sermino)