Baklang gov inarbor guwapong heneral

Sino raw itong gobernador ang nasa cloud nine ngayon matapos idestino sa kanyang lalawigan ang guwapong heneral?

Tsika ng isang kaututang dila ni Mang Teban, inaway daw ng gobernador ang matataas na opis­yal sa militar kaya napilitang makipag-areglo ang mga ito sa lokal na opisyal.

Hirit ni gov, dalhin sa kanyang lalawigan ang isang heneral na nakadestino sa Mindanao.

Walang magawa ang mga matataas na opis­yal kundi pagbigyan ang request ng gobernador upang sa gayon ay matigil na ang pambuburaot nito sa kanilang hanay.

Noong dumating daw sa lalawigan ang heneral, aba’y sinalubong pa ito ng gobernador sa pantalan, kulang na lamang ay magdala ng banda na may kasamang majorette.

Si governor pa raw ang nagdala sa heneral sa tutuluyan nitong magarang hotel sa kanilang lalawigan. Siyempre, sagot ni gov ang bayad dito.

Hindi lang ‘yan, nagpakatay pa ng dalawang malaking baboy si gobernador sa pagdating ng heneral, aba’y daig pa ang handaan sa fiesta.

Araw-araw daw sinusuplayan ng masasarap na pagkain ni governor itong guwapong heneral at lahat ng pangangailangan nito, agad na pino-provide ng lokal na opisyal.

Paanong hindi mahihibang itong baklang go­vernor, mukhang Tom Cruise kasi ang heneral dahil sa pagiging mestizo nito.

Ang masaklap, hindi naman makaiskor ang governor dahil hanggang silay lang ito sa guwapong heneral.

Clue. Ang gobernador ay may letrang B sa kanyang palayaw as in boylet at naninilbihan sa isang island province.