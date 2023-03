Ano na Babes? Next move ni Robert Bolick inaabangan ng mga miron

NAKAABANG ang mga miron sa susunod na mangyayari sa career ni Robert Bolick.

Hanggang matapos ang PBA Governors Cup lang ang kontratang pinirmahan ni Bolick sa NorthPort, natapos ang kampanya ng Batang Pier sa 134-110 loss sa TNT noong Miyerkoles.

Out na rin sa kontensiyon ang team ni coach Bonnie Tan sa 3-8 card.

Napaso ang dating kontrata ni Bolick sa NorthPort noong January, kaagahan ng February ay pumirma ng extension pero hanggang matapos ang Season 47 lang.

Dati nang may ugong na tatawid ang star guard sa mga liga sa abroad, kundi sa Taiwan ay sa Japan.

Sa posibleng huling laro niya sa PBA, nagsumite si Bolick ng 14 points mula sa 5 of 11 shooting, may 8 rebounds at 6 assists sa loob ng kulang 35 minutes off the bench. (Vladi Eduarte)