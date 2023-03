4 ghost firm kinasuhan sa P25B resibo scam

Nagsampa ng kasong kriminal si Bureau of Internal Revenue (BIR) Commissioner Romeo Lumagui Jr. sa Department of Justice (DOJ) laban sa 4 na ghost companies na diumano’y responsable sa pagkakalugi ng pamahalaan ng P25.5 bilyong buwis sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga pekeng resibo at sales invoice.

Sabi ni Lumagui, umpisa pa lamang ito dahil pinag-aaralan pa ng BIR kung gaano kalaki ang sindikatong ito. Aniya, pinapayuhan na umano ng mga ghost company ang kanilang mga kliyente na magtago o huwag humarap sa BIR.

Ang mga pekeng resibo at sales invoice ay ginagamit upang mabawasan ang babayarang buwis ng isang kompanya. Walang apektadong consumer dito bagkus ang gobyerno ang ninakawan ng revenue.

“We are just getting started. The financial magnitude of this syndicate issuing fictitious receipts is alarming. They are profiting from businesses through convin­cing their clients to ghost our tax authority,” sabi ng BIR chief.

Ayon kay Lumagui, ang mga kinasuhan ay ang Buildforce Tradin­g Inc., Crazykitchen Foodtrade Corp., Decarich Supertrade Inc. at Redington Corporation.

Ang kaso laban sa 4 kompanya ay nagmula sa raid na isinagawa noong December 2022 sa Brenterprise International Inc. sa isang condo sa Quezon City kung saan libo-libong pekeng resibo ang nakumpiska.

Dahil sa raid, nadiskubre ng BIR na ang mga ghost company ay walang mga lehitimong negosyo at tinayo lamang ang mga ito para magbenta ng mga pekeng sales invoice at resibo para mandaya sa pagbayad ng buwis. Sa pagtaya ng BIR, nalugi ang BIR ng P16.63 bilyon sa hindi binayarang deficiency income tax at P7.91 bilyon sa hindi binayarang VAT para sa mga taong 2019 hanggang 2021.

“Gusto ko pong iparating sa publiko, lalo na sa mga mamamayan na nagbabayad ng kanilang tamang buwis, ang importansya ng lahat ng mga aktibidades na ginagawa ng aming ahensiya lalo na ang pagpapaigting ng enforcement activities namin. Hindi ko hahayaan na ang mga ganitong katiwalian ay magpatuloy,” sabi ni Lumagui. (Eileen Mencias/Juliet de Loza-Cudia)