2 dayuhang wanted timbog

Makalipas ang isang taong pagtatago, naaresto na rin ng pulisya ang dala­wang dayuhan sa ikinasang magkahiwalay na operasyon ng Southern Police District kamakalawa sa Pasay City at Parañaque.

Sa unang operasyon, armado ng warrant of arrest ang mga tauhan ng SPD nang arestuhin ang Singaporean national na si Isaac Lim Yuan Zhun, 38, sa Diosdado Macapagal Avenue, Pasay City, alas-2:30 ng hapon nitong Martes.

Nahaharap si Zhun sa kasong paglabag sa RA 9262 na may kaugnayan sa Section 6 ng Republic Act No. 10175 at pinagpipiyansa ng P72,000 para sa pansamantalang kalayaan.

Samantala, alas-tres ng hapon naman, nang arestuhin si Chen Liquiang, 36, Chinese national, sa bisa ng arrest order na inisyu ni Hon. Judge Nelvin Malaunan Asi, presiding judge, MTC, Branch 2114, Muntinlupa City sa kasong slight physical injuries, grave threats, slander and oral defamation.

Dinakip si Liquiang sa Okada Drive, Brgy. Tambo, Parañaque City at pina­yagang maglagak ng P3,000 piyansa sa bawat kaso para sa pansamantalang kalayaan.

Ayon kay PMGen. Edgar Alan Okubo, aktibo ang kanikang puwersa sa pagtugis sa mga wanted person partikular sa mga turistang sangkot sa ilegal na gawain sa bansa. (Betchai Julian)