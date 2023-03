Tubo juice patok sa Palawan

Panawid uhaw ba kamo pero organic at walang halong kemikal? Ito na ang sagot dyan!

Kamakailan lang ay bumida online ang shinare na larawan ni PedroGraphy kung saan makikita ang isang lolo na nakasakay sa cart habang naglalako ng paninda niyang tubo juice.

Caption niya, “Habang binabaybay ko ang kalsada ng Bgy Tagburos napalingon ako kay tatay at napahinto at nabigla ako sa kanyang tinitinda dahil first time kung nakakita na nagtitinda ng ganito sa Puerto Princesa.”

Ayon kay Pedro, nagkakahalaga lamang ng P20 ang juice na ito na mano-mano umanong ginagawa ni lolo gamit ang pamihit nitong kahoy.

Dahil dito, dinagsa ito ng mga madlang pipol na nagbahagi rin ng kani-kanilang positive sentiment.

Gaya na lamang ni Jay David, “Masarap yan,tawag namin dito sa azucarera sa tarlak,AMBASADOR JUICE.”

“Masarap yn lagi ako nagabili pag nkikita ko si tatay….” komento ng user na si Tine Cagaid Magalona.

“Sobrang tamis nyan…sarap pag malamig!” ani Vicente Pacana.

Talaga namang swak na swak ito lalo ngayon na matindi ang sikat ng araw.

Ikaw, bet mo bang tumikim ng tubo juice na ito? (Moises Caleon)