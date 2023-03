Teves namumurong sipain sa Kamara

Hiniling ng House committee on ethics kay Negros Oriental Rep. Arnolfo ‘Arnie’ Teves na magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat maparusahan sa hindi pagpasok sa trabaho sa Kamara de Representantes matapos mapaso ang kanyang travel authority noong Marso 10.

Sa isinagawang deliberasyon ng komite, sinabi ng chairperson nito na si COOP NATCO Party-list Rep. Felimon Espares na napagkasunduan ng mga miyembro na kunin ang hurisdiksyon ng expired na travel authority ni Teves.

“Part of the action of the committee, through the chair, susulat muna kami sa aming colleague na mag-explain bakit hindi niya magawa-gawa i-process ‘yung kanyang expired travel authority,” sabi ni Espares.

Nauna rito ay sinabi ni Espares na layunin ng kanilang pagdinig na protektahan ang imahen ng Kamara.

Nakadepende umano sa mga miyembro ng komite at sa magiging resulta ng imbestigasyon kung mayroong kakaharaping disciplinary action si Teves.

Kabilang sa maaaring irekomenda ng komite ay suspensyon o pag-alis bilang miyembro ng Kamara.

“Depends on the members… Of course, we are on the administrative aspect to really recommend whatever disciplinary actions… Usually ganoon naman, suspension. Pero kung come to worse, the House, according to our rule naman, may expulsion at saka dropping from the rolls,” paliwanag ng chairman.

Si Teves ay iniuugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Gov. Roel Degamo noong Marso 4. Umalis ito patungong Estados Unidos noong Pebrero 28 at binigyan ng travel authority hanggang noong Marso 9.

Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na umalis na sa Estados Unidos si Teves at ngayon ay nagtatago sa isang bansa sa Asya.

“Ang pagkakaalam ko po nasa Asia na siya,” wika ni Remulla sa radio interview nitong Miyerkoles.

“‘Yan ang briefing na natanggap ko kahapon,” dugtong ng kalihim. (Billy Begas/Eralyn Prado)